Канело сообщил, до скольки лет будет выступать на ринге

Пока он не хочет завершать карьеру.

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес, владеющий титулами чемпиона мира WBC и WBA, сообщил, что планирует выступать до 37 лет, передает zakon.kz.

О своих планах Канело случайно проговорился в ходе одной из пресс-конференций.

Прогулка до ринга станет одним из моментов, по которому я буду скучать больше всего, когда выйду на пенсию. У меня есть еще семь лет, и я говорю об этом, потому что в какой-то момент я собираюсь уйти из бокса, - приводит цитату 30-летнего "Канело" Boxingscene.com.

Интересно, что его непримиримый соперник, чемпион мира IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин недавно отметил свое 39-летие и пока не думает о завершении карьеры.

Ближайший бой Альварес проведет против обладателя пояса WBO во втором среднем весе 31-летнего британца Билли Джо Сондерса (30-0, 14 КО). Главное событие вечера состоится 8 мая на AT&T Stadium в Техасе.

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