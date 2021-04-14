Девушку в постели посреди озера Каинды сняли на видео

В Минэкологии ситуацию прокомментируют позже.

В сети появилось видео, на котором девушка лежит на надувной постели посреди Каинды, передает zakon.kz.

Натуралист Сакен Дилдахмет выразил негодование этим поступком.

Когда же вы поймете - министры экологии, культуры и премьер, что особо охраняемые природные территории не для массового туризма? Если она утонула, что было бы? Там ее никто не спасет. А вода слишком холодная. К сожалению, наши соотечественники ради какого-то фото и видео, идут на такое. Автор видео написала, что сняли ради развития туризма. С какой головой вы думали об этом? Сегодня матрас, а завтра будет катер и другие. Так мы можем потерять главную фишку озера - затонувший лес, - подписал он видео.

В Министерстве экологии сообщили, что ситуацию прокомментируют позже.

Каинды - популярное место среди туристов в одном из ущелий Кунгей Алатау. Главная достопримечательность озера - ели, поднимающиеся прямо из воды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!