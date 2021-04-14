Дорожный знак в Алматы в разное время разрешает или запрещает поворот: зачем это нужно?

Это евростандарт.

Необходимость установки нового для Алматы дорожного знака объяснили в полиции, передает zakon.kz.

Новый знак появился 9 апреля в 14:37 часов на пересечении Талгарского тракта и улицы Хантенгри (выезд из мкр. Думан), в знак (4.1.1 “Движение прямо” и 4.1.5 “Движение прямо или налево”). Он с переменной информацией.

Нужное изображение дорожного знака выводится специальным электронным блоком по времени суток (по программе) или согласно транспортной ситуации дистанционно из Управляющего пункта АСУДД. Режим работы дорожного знака с переменной информацией с 6:00 до 11:00, 4.1.1 “Движение прямо” и с 11:00 до 6:00, 4.1.5 “Движение прямо или налево”. Данное новое техническое средство для регулирования дорожного движения установлено для широкого внедрения на улично-дорожной сети города, для обеспечения работ гибких (интеллектуальных) режимов управления на сложных транспортных узлах”, – сообщил начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Жандос Мураталиев.

Кроме того, с 1 апреля в мегаполисе проводится работа по обновлению дорожной разметки.

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