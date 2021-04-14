Новые инструменты превенции коррупции обсудили в Костанайской области

Встреча состоялась в рамках визита рабочей группы агентства по противодействию коррупции.

Внеочередное заседание комиссии по противодействию коррупции в Аулиекольском районе провели зампредседателя агентства Дмитрий Малахов, советник председателя Жазира Жылкышиева и руководитель республиканского проекта "Парасат жолы" Садыбек Тугел, передает zakon.kz.

Аким района Ерлан Теменов довел до гостей информацию о проводимой работе, а также о работе сервисных акиматов по оказанию услуг населению:

Сегодня граждане имеют свободный доступ в каждый акимат региона и могут получить все необходимые услуги в рамках Слышащего государства, мы будем продолжать эту работу.

Дмитрий Малахов привел результаты антикоррупционного мониторинга, которые указывают на ряд осужденных по коррупционным статьям в Аулиекольском районе.

За последние несколько лет ряд лиц руководящего звена были привлечены к различным срокам за коррупцию, поэтому необходимо более активно реализовывать Антикоррупционную стратегию в регионе. подчеркнул он.

С 5 апреля вступили в силу поправки в административное законодательство. Теперь антикоррупционная служба уполномочена на выявление и пресечение административных правонарушений, таких как непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции, предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами, осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов госорганами и органами местного самоуправления и другие.

Эти механизмы мы намерены использовать в полной мере, поэтому необходимо эту информацию довести до каждого государственного служащего. отметила советник председателя.

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