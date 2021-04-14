Жители и гости столицы активно вакцинируются от коронавируса

В ПМСП, и в ТРЦ прививку могут получить не только жители столицы, но и регионов. Житель другого города получив прививку в столице, спустя 21 день может вакцинироваться и в своем городе/области.

Заместитель акима столицы Бахтияр Макен вместе с руководителем Управления общественного здравоохранения города Тимуром Муратовым посетили две городские поликлиники и ознакомились с процессом массовой вакцинации населения, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Как отметил Глава государства, единственно надежным решением в борьбе с коронавирусом является вакцинация. Это доказано примером стран, которые заранее продумали стратегию выхода из локдаунов. Сейчас их экономики и повседневная жизнь граждан практически не испытывают пандемического стресса. В ходе объезда, ознакомился с процессом массовой вакцинации и лично побеседовал с вакцинированными гражданами. Я призываю всех беречь свое здоровье и заботиться о своих старших и близких. написал Бахтияр Макен на своей странице в Instagram

Напомним, массовая вакцинация населения в Нур-Султане стартовала 12 апреля. Только в первый день кампании прививку против коронавируса получили около 5 тыс. человек. В планах охватить более 640 тысяч горожан или 60% населения - согласно возрастным ограничениям и медицинским показателям. Вакцинация проходит в организациях ПМСП города (списки организаций указаны на сайте УОЗ города) и в ТРЦ "Mega Silk Way".

Мы видим, что много желающих получить прививку. Нас это радует. Если честно, поначалу мы думали, как же все будут проходить. Думали, что у людей будет негодование по поводу прививки от КВИ, но нет. Многие говорят, что читали новости, видели только положительные отзывы и не замечали сильных побочных эффектов. Многие поняли, что опасности для здоровья от вакцины никакой нет, а только польза и профилактика. старшая медсестра Городской поликлиники №2

Стоит отметить, что и в ПМСП, и в ТРЦ прививку могут получить не только жители столицы, но и регионов. Житель другого города получив прививку в столице, спустя 21 день может вакцинироваться и в своем городе/области.

Учитывая, что 13 апреля начался священный месяц Рамазан, многие обеспокоены тем, что вакцинация против COVID-19 может нарушить соблюдение поста и негативно повлиять на организм. Столичные врачи и представители духовного управления мусульман Казахстана высказались по этому поводу, утверждая об обратном.

Многие люди, кто изъявил желание соблюдать пост в священный месяц, переживают, что инъекция против правил в месяц Рамазан. Однако отмечу, что вакцинация не запрещается в период оразы. Так как она вводится человеку в мышцы. врач общей практики городской поликлиники №4 Акмарал Бегаева

Напомним, по поручению акима столицы Алтая Кульгинова количество прививочных пунктов увеличено с 36 до 100. График работы продлен с 8:00 до 00:00 часов. Получить вакцину можно только по предварительной записи через мобильное приложение egov и, позвонив в колл-центры поликлиник.

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