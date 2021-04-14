В Голливуде снимут ремейк "Иронии судьбы"

Роль Нади досталась актрисе Эмме Робертс.

В США фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" переснимут с голливудскими актерами, сообщает zakon.kz.

Проектом займется режиссер Марюс Вайсберг, известный по комедиям "Бабушка легкого поведения", "8 первых свиданий" и "Любовь в большом городе", передает Deadline.

Роль Нади досталась актрисе Эмме Робертс. Она известна по успешным картинам "Американская история ужасов", "Нерв", "Клуб миллиардеров", "Охота". Партнерами Эммы в фильме Вайсберга выступили Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон.

Над сценарием работает Тиффани Полсен, известная по нашумевшей комедии Holidate. Продюсеры - Винсент Ньюман ("Мы - Миллеры"), Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Вайсберг будет не только режиссером, но и креативным продюсером картины.

Съемки планируют начать в Бостоне летом 2021 года.

Оригинальная картина Эльдара Рязанова вышла на экраны в 1976 году. Аудитория первого показа оценивается в 100 млн зрителей. Главные роли исполнили Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев и Любовь Добржанская.

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