Сагинтаев: В горах Алматы усилят сигналы сотовой связи

Будут установлены 10 радиорелейных мачт для передачи сигналов бедствия на пульт спасателей.

В прямом эфире во время презентации "Развитие Алматы 2021 года: проекты благоустройства и озеленения" Бакытжан Сагинтаев рассказал о мерах по развитию туризма, сообщает zakon.kz.

По словам акима, на фоне пандемии посещение горной местности увеличилось в 4 раза.

Сегодня ведется работа над созданием доступных туристических общественных пространств. За прошлый год построены 4 визит-центра в горной местности, глэмпинг-отели, оцифрованы 1000 км горных пеших троп, облагородили 500 км троп. В текущем году дополнительно будет благоустроено 172 км горных маршрутов, - отметил аким города.

Кроме того, прорабатываются проекты по обеспечению безопасности в горной местности.

В текущем году планируется обеспечить покрытие 14 опасных участков, в которых туристы регулярно сбиваются с маршрута, сотовой связью. Дополнительно в горах будут установлены 10 радиорелейных мачт для передачи сигналов бедствия на пульт спасателей, - добавил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!