Какие объекты будут отреставрированы в Алматы в ближайшее время

Будут приведены в порядок прилегающие территории знаковых для горожан объектов: улица Байсеитовой, Музей им. Кастеева, Театр им. Ауэзова, Дворец школьников, Государственный музей.

Руководитель управления зеленой экономики города Алматы Наталья Ливинская рассказала о планах благоустройства Большого Алматинского канала, набережных рек Есентай и Киши Алматы, сообщает zakon.kz.

Во время онлайн-презентации, она отметила, что будут формироваться самодостаточные центры в каждом районе города.

Наша задача - подчеркнуть идентичность районов, создать безопасные, комфортные парки, а наша политика – подчеркнуть уникальность каждой территории, исходя из потребностей жителей. В каждом проекте по благоустройству мы будем взаимодействовать с алматинцами. руководитель управления зеленой экономики Наталья Ливинская

В презентации были представлены проекты обустройства Аэропортовского озера в Турксибском районе. Общественные пространства в Алатауском и Жетесуском районах. Их цель сформировать комфортную и максимально зеленую городскую среду. Сформировать сеть общественных пространств.

Запланирована реконструкция всего Большого Алматинского канала, его мостов, гидротехнических сооружений, пешеходной зоны вдоль него. Безопасные пешеходные и велосипедные дорожки свяжут три зоны между собой.

Планируется создание коридора: Парк первого Президента - Улкен Алматы – Сайран.

Сейчас мы формируем один из главных активов – коридор, который начинается с Парка Первого Президента. Каждый алматинец да и гость города посещал хотя бы один раз ППП. Сейчас это парк городского уровня, но мы планируем сделать парк мирового уровня. руководитель управления зеленой экономики Наталья Ливинская

Также будут развиваться набережные рек Есентай и Киши Алматы, обладающие огромным потенциалом для формирования пешеходных осей, соединяющих северную и южную части города.

Будут отреставрированы и приведены в порядок прилегающие территории знаковых для горожан объектов: улица Байсеитовой, Музей им. Кастеева, Театр им. Ауэзова, Дворец школьников, Государственный музей – наследие Алматы, исторический объект и символ Казахстана.

В заключение еще раз хочу повторить, что все проекты не будут осуществляться без присутствия жителей Алматы. Поскольку только с жителями города мы сможем сделать Алматы комфортным и безопасным. Городу нужны новые парки и скверы, нужно подчеркнуть уникальность Алматы. А в центральной части города мы максимально сохраним историческую ценность, - подытожила Наталья Ливинская

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