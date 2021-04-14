Искусственные холмы и аллеи: алматинская Кульджинка станет красивее

Будут сохранены тополя и карагачи.

Въезд в Алматы по Кульджинскому тракту станет красивее. Такие планы у управления городского планирования и урбанистики города, передает zakon.kz.

Глава управления Алмасхан Ахмеджанов рассказал о планах по изменению околодорожной территории Кульджинки.

Он отметил, что будут сохранены тополя и карагачи.

А там, где уже они были вырублены, при строительстве коммерческих объектов, принято инженерно-техническое решение сделать искусственные холмы, озеленить их, снова высадить деревья, - отметил Ахмеджанов.

Дальше есть планы по территориям между дорогой и лесопосадкой.

Это хорошие зеленые пространства. Но мы предлагаем их сделать в виде новых аллей с велосипедными дорожками. Разместить скамейки и в этой зоне показать,что город Алматы формируется для пешеходов, - сказал спикер.

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