Байден заявил, что выведет войска США из Афганистана

Он напомнил, что является уже четвертым американским президентом, при котором американские войска присутствуют в Афганистане, и он не собирается передавать эту ответственность пятому.

Президент США Джо Байден намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября этого года, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в фрагментах речи президента Штатов Джо Байдена, которые распространил Белый дом.

В этот день исполнится 20 лет со дня серии террористических атак в США, которые стали причиной американского вторжения в Афганистан в октябре 2001 г.

Мы начнем упорядоченный вывод оставшихся войск к 1 мая и планируем вывести все американские войска из страны к 20-й годовщине 11 сентября, - отметил Байден, добавив, что вывод войск будет проходить "без всяких условий".

Он добавил, что откладывать вывод войск США из Афганистана больше нельзя и напомнил, что является уже четвертым американским президентом, при котором американские войска присутствуют в Афганистане, и он не собирается передавать эту ответственность пятому.

Через 20 лет война в Афганистане продолжается, а "Талибан" сохраняет в стране большое влияние, хотя его позиции неодинаково сильны в разных регионах. Представители НАТО и США заявляли, что талибы пока не выполняют своих обещаний отказаться от насилия.

Сейчас в Афганистане находятся около 2,5 тыс. американских военных, а общая численность военного контингента стран НАТО составляет 9,6 тысяч.

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