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Рыбак в Павлодаре поймал на удочку гранату

Фото: bigmir.net 14 апреля 2021, 23:03

После осмотра полицейскими, граната была помещена в специальную капсулу.

Житель Павлодара решил вечером порыбачить. Закинул спиннинг и выудил со дна реки гранату, сообщает zakon.kz.

Полицейскими район был оцеплен, люди эвакуированы, передает пресс-служба ДП области.

На место прибыли сотрудники взрывотехнической группы ДП Павлодарской области совместно с сотрудниками кинологической службы.

После осмотра, граната была помещена в специальную капсулу. Опасности не представляет.

Факт зарегистрирован. Назначены экспертизы. Проводится проверка.

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