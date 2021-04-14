Жительница ВКО пыталась утопиться в Иртыше

Спасение осложняла труднодоступность места.

Полицейские Семея отговорили 30-летнюю жительницу города прыгать в речку, сообщает zakon.kz.

Патруль вызвали местные жители, заметившие отчаявшуюся женщину и вызвавшие патруль, передает КТК.

На место прибыли сразу два экипажа. Спасение осложняла труднодоступность места. Но полицейским все-таки удалось окружить и уговорить девушку отказаться от затеи. Желание покончить с собой она позже объяснила жизненными проблемами. Местные отмечают, что дно в этом месте опасное, а течение настолько сильное, что, если бы полицейские не подоспели вовремя, несчастную вряд ли удалось бы спасти.

Нам поступило сообщение от прохожих о том, что на старом понтонном мосту находится девушка. На крики не реагирует, после чего незамедлительно прибыли. Нами были приняты неотложные меры по помощи данной гражданке. инспектор службы батальона патрульной полиции УП города Семея Мейрам Ережепов

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