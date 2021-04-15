Владелец караоке в Актау напал на мониторинговую группу

У представителя караоке-бара свои претензии к проверяющим.

Во время проверки ночных заведений Актау на оператора мониторинговой группы напал владелец караоке-бара, сообщает zakon.kz.

Проверяющие пригласили с собой журналистов и когда обнаружили незаконно работающий бар, попытались зафиксировать нарушение на видео, передает Astana TV.

Но тут владелец набросился с кулаками на оператора. По слова снимавшего, агрессивный сотрудник караоке напал сзади, выхватил и разбил дорогую технику.

Он нанес мне удар локтем по лицу и выхватил видеокамеру. Вернул он мне ее спустя 2 часа, когда участковый инспектор, который был в составе группы, вызвал дополнительный наряд полиции. видеооператор Абай Жанысбаев

Тем временем у представителя караоке-бара свои претензии к проверяющим. Говорит, во время визита кто-то из них сломал жалюзи. А нападение назвал надуманным. Мужчина пояснил: "не знал, что человек с камерой заявился с членами мониторинговой группы".

Отобрал у него камеру, поставил на бар и все. Нет, никаких ударов не было, даже не предполагалось никого бить. Зачем бить, если можно объяснить…оклеветали, так и выходит. представитель караоке-бара Камбар Жариев

Заведение за нарушение карантинного режима так и не оштрафовали, пока вынесли предупреждение. А вот в деле об избитом операторе точку поставит суд.

По данному факту в данный момент проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.

С начала года члены мониторинговой группы проверили почти 700 объектов. Некоторых оштрафовали на миллионы тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!