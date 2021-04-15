Nexia протаранила Gelandewagen в Алматы

Водитель внедорожника был госпитализирован.

В ночном ДТП в Алматы столкнулись Daewoo Nexia и Mercedes-Benz G-класса, сообщает корреспондент zakon.kz.

Внедорожник двигался по улице Байзакова в южном направлении. Автомобиль Daewoo Nexia двигался по улице Макатаева в западном. Его водитель проигнорировал знак "Уступи дорогу", выехал на перекресток и по всей видимости, пытался быстрее его проскочить.

Вместо этого, он ударил Mercedes в заднее колесо, в результате чего водитель Gelandewagen потерял управление. Машина выехала на встречную полосу и перевернулась на бок.

Водитель внедорожника был госпитализирован прибывшими на место ДТП медиками.

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.

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