Коронавирус способен убивать рак - иммунолог

Статистике уже известны несколько случаев выздоровления от онкологии у больных, перенесших CoViD-19.

Врачи заявили, что у пациентов, перенесших коронавирус, могут умирать раковые клетки, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью ИА Urа.ru, рассказал иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, коронавирусная и другие инфекции активизируют иммунную систему человека, и организм может начать убивать злокачественную опухоль. Таким образом действует первое лекарство от онкологических заболеваний, известное как "токсин клея". Оно повышало температуру тела, после чего опухоль спадала.

Лекарство состояло из вытяжки двух видов бактерий. Они вызывали повышение температуры тела, лихорадку, после которой опухоль регрессировала. Владимир Болибок

Медик добавил, что ученым еще предстоит оценить противораковый эффект перенесенного коронавируса.

При лечении рака врачи используют различные способы стимуляции иммунитета, поэтому COVID-19 может приводить к смерти части раковых клеток, подтвердил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Сейчас проводятся исследования о влиянии различных вирусов на опухоли, но результаты можно будет оценить только через несколько лет.

Статистике уже известны несколько случаев выздоровления от онкологии у больных, перенесших CoViD-19. Так случилось с одной из пациенток британской Королевской больницы Корнуолла. Т-клетки, которые в больших количествах стала выпускать иммунная система, начали уничтожать и злокачественные новообразования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!