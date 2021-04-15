В Украине Зеленскому предрекли импичмент "из-за его гражданства"

Бывший чиновник СБУ заявил, что готов предоставить соответствующие документы "заинтересованным патриотическим политическим силам".

Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент из-за его гражданства, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный написал в своем Telegram-канале.

Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента, — считает Нескоромный

Бывший чиновник СБУ также заявил, что готов предоставить соответствующие документы "заинтересованным патриотическим политическим силам".

Он считает, что если представители украинского истеблишмента воспользуются этими материалами, то они смогут "войти в историю".

Ранее Дмитрий Нескоромный был объявлен в розыск в качестве подозреваемого по делу о подготовке заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

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