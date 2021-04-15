Нобелевские лауреаты указали на проблемы вакцинации против COVID-19

Свыше 100 лауреатов Нобелевской премии предложили временно отказаться от правил Всемирной торговой организации об интеллектуальной собственности.

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Более 60 бывших глав государств и правительств, а также свыше 100 лауреатов Нобелевской премии призвали президента США Джозефа Байдена поддержать предложение Южно-Африканской Республики и Индии временно отказаться от правил Всемирной торговой организации об интеллектуальной собственности в вопросе производства вакцин от COVID-19, - говорится в открытом письме к главе Белого дома.

По их мнению, отказ позволит увеличить выпуск лекарственных препаратов и ускорит борьбу с пандемией в менее обеспеченных странах мира.

В противном случае многие государства не смогут обеспечить массовую вакцинацию до 2024 года при нынешних темпах производства препаратов от коронавируса, указывается далее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!