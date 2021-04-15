НАТО будет добиваться от России деэскалации на границе с Украиной

Страны НАТО глубоко обеспокоены стягиванием российских вооруженных сил к границам Украины.

Страны НАТО глубоко обеспокоены стягиванием российских вооруженных сил к границам Украины и на территорию Крыма, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом 14 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании министров иностранных дел и обороны государств Североатлантического альянса.

Все страны в составе организации намерены добиваться от Москвы деэскалации созданного ею напряжения на украинской границе

Все 30 участников выразили эту обеспокоенность и продемонстрировали решительный настрой на то, чтобы Россия предпринимала шаги, направленные на деэскалацию напряженности, которую она создает, — заявил Блинкен.

В этот же день Блинкен на встрече в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пришли к единому мнению о том, что альянсу необходимо продолжать оказывать поддержку Украине.

Сообщения о перемещении войск РФ к границе с Украиной появились в начале апреля. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. По оценке временной поверенной в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, Россия разместила в регионе от 15 до 25 тысяч солдат. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза уже выразили обеспокоенность такой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России.

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