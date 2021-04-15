В Акмолинской области расстреляли скорую помощь с беременной женщиной

В полиции выясняют все детали происшествия.

В Акмолинской области выясняют, кто мог стрелять в скорую помощь, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В сети появилось видео, снятое фельдшерами. На боковом стекле их служебного авто осталось отверстие, похожее на след от пули.

Инцидент произошел в Щучинске. Сами сотрудники скорой – в растерянности.

Ехали по улице Шоссейная - и вот что. Произошел выстрел. Да, никуда не врезались, - рассказали фельдшеры.

В момент, когда они услышали характерный для выстрела звук, машина направлялась в больницу. Бригада везла беременную женщину. К счастью, никто не пострадал.

В полиции факт подтвердили и сообщили, что пока выясняют все детали происшествия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!