Instagram решил убрать возможность следить за лайками

Скрыть лайки под чужими публикациями можно будет в настройках приложения Instagram.

Пользователи Instagram по всему миру смогут решать, оставлять ли им "лайки" под своими публикациями, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери.

Итак, мы тестируем новую функцию, позволяющую вам решить, что больше вам подходит, будь то выбор в пользу того, чтобы не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, чтобы выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его, - говорится в сообщении Моссери.

Скрыть лайки под чужими публикациями можно будет в настройках приложения Instagram. Новая опция сейчас проверяется, пояснил Моссери. По его словам, аналогичная функция тестируется и для сети Facebook, которой принадлежит Instagram.

Годом ранее Instagram начал испытывать эту функцию в семи странах мира, в том числе в Канаде и Бразилии. И в результате сбора откликов на эту инициативу социальная сеть отметила, что некоторые пользователи все же хотели сохранить подсчет лайков, чтобы отслеживать популярность своих сообщений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!