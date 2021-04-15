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Более 2600 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: pixabay 15 апреля 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 278 695 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 2641 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 278 695 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 43556 (+657),
  • в городе Нур-Султан – 37442 (+650),
  • в ВКО – 23492 (+95),
  • в Атырауской области – 20222 (+113),
  • в Карагандинской области – 19903 (+202),
  • Павлодарской области – 19666 (+45),
  • в Акмолинской области – 16481 (+85),
  • в Алматинской области – 17581 (+220),
  • в ЗКО – 16730 (+117),
  • в Костанайской области – 14279 (+28),
  • в СКО – 13449 (+26),
  • в городе Шымкенте – 7815 (+111),
  • в Актюбинской области – 7003 (+109),
  • в Жамбылской области – 6917 (+38),
  • в Мангистауской области – 4818 (+52),
  • в Туркестанской области – 4786 (+28),
  • в Кызылординской области – 4555 (+65).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2002 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 463,
  • в городе Алматы - 353,
  • в городе Шымкенте - 5,
  • в Акмолинской области - 122,
  • в Актюбинской области - 105,
  • в Алматинской области - 224,
  • в Атырауской области - 79,
  • в ВКО - 46,
  • в Жамбылской области - 6,
  • в ЗКО - 114,
  • в Карагандинской области - 138,
  • в Костанайской области - 228,
  • в Кызылординской области - 16,
  • в Мангистауской области - 12,
  • в Павлодарской области - 39,
  • в СКО - 42,
  • в Туркестанской области - 10.

Всего в стране выздоровели 239 448 человека от COVID-19

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