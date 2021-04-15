Более 2600 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 278 695 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 2641 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 278 695 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 43556 (+657),

в городе Нур-Султан – 37442 (+650),

в ВКО – 23492 (+95),

в Атырауской области – 20222 (+113),

в Карагандинской области – 19903 (+202),

Павлодарской области – 19666 (+45),

в Акмолинской области – 16481 (+85),

в Алматинской области – 17581 (+220),

в ЗКО – 16730 (+117),

в Костанайской области – 14279 (+28),

в СКО – 13449 (+26),

в городе Шымкенте – 7815 (+111),

в Актюбинской области – 7003 (+109),

в Жамбылской области – 6917 (+38),

в Мангистауской области – 4818 (+52),

в Туркестанской области – 4786 (+28),

в Кызылординской области – 4555 (+65).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2002 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 463,

в городе Алматы - 353,

в городе Шымкенте - 5,

в Акмолинской области - 122,

в Актюбинской области - 105,

в Алматинской области - 224,

в Атырауской области - 79,

в ВКО - 46,

в Жамбылской области - 6,

в ЗКО - 114,

в Карагандинской области - 138,

в Костанайской области - 228,

в Кызылординской области - 16,

в Мангистауской области - 12,

в Павлодарской области - 39,

в СКО - 42,

в Туркестанской области - 10.

Всего в стране выздоровели 239 448 человека от COVID-19

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