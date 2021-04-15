Более 2600 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 278 695 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 2641 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 278 695 случаев, из них:⠀
- в городе Алматы – 43556 (+657),
- в городе Нур-Султан – 37442 (+650),
- в ВКО – 23492 (+95),
- в Атырауской области – 20222 (+113),
- в Карагандинской области – 19903 (+202),
- Павлодарской области – 19666 (+45),
- в Акмолинской области – 16481 (+85),
- в Алматинской области – 17581 (+220),
- в ЗКО – 16730 (+117),
- в Костанайской области – 14279 (+28),
- в СКО – 13449 (+26),
- в городе Шымкенте – 7815 (+111),
- в Актюбинской области – 7003 (+109),
- в Жамбылской области – 6917 (+38),
- в Мангистауской области – 4818 (+52),
- в Туркестанской области – 4786 (+28),
- в Кызылординской области – 4555 (+65).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2002 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 463,
- в городе Алматы - 353,
- в городе Шымкенте - 5,
- в Акмолинской области - 122,
- в Актюбинской области - 105,
- в Алматинской области - 224,
- в Атырауской области - 79,
- в ВКО - 46,
- в Жамбылской области - 6,
- в ЗКО - 114,
- в Карагандинской области - 138,
- в Костанайской области - 228,
- в Кызылординской области - 16,
- в Мангистауской области - 12,
- в Павлодарской области - 39,
- в СКО - 42,
- в Туркестанской области - 10.
Всего в стране выздоровели 239 448 человека от COVID-19
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