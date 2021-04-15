Карантин продлили в Туркестанской области

Меры приняты до до стабилизации эпидемиологической ситуации в области.

Карантин и ограничительные мероприятия продлены на территории Туркестанской области до стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в новом постановлении главного санитарного врача Туркестанской области Нурбека Нышанова.

Согласно документу, в области запрещено проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивных, развлекательных культурно-массовых мероприятий, форумов, конференций, выставок и т.д.).

Также санврач запретил деятельность развлекательных учреждений (бильярд, боулинг, ночные клубы, компьютерные клубы, караоке, батутов и другие), букмекерских контор.

Деятельность детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях) также ограничена.

Нышанов постановил запретить деятельность городских, общественных пляжей, аквапарков, а также обеспечить дистанционное обучение организаций образования, в том числе дистанционное проведение всех видов оценки знаний.

В области продлили сохранение карантина и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов интернатного типа.

Однако разрешено посещение парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции.

Лицам старше 65 лет посоветовали ограничить выход на улицу без крайней необходимости.

Также запрещено проведение зрелищных, массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий связанных с массовым скоплением людей по месту жительства (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар, ауыз ашар, поминок и другое). Однако при проведении погребальных мероприятий допускается скопление до 30 человек (членов семьи) с соблюдением дистанции не менее 2 метра.

На территории области необходимо соблюдение режима ношения маски и социальной дистанции не менее 1,5-2 метров. Жители и гости области обязаны постоянно носить маску, особенно в общественном транспорте, в общественных местах (помещениях, предприятиях, учреждениях, рынках, объектах торговли и т.д.), в общественных местах на открытом воздухе.

С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.

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