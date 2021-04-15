В Казахстане растет смертность от коронавируса за сутки

За сутки 25 человек скончались от коронавируса и пневмонии.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 15 апреля, сообщает zakon.kz.

На 15 апреля лечение от КВИ продолжают получать 36 436 человек (35 941 КВИ+ и 495 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 451 пациент, на амбулаторном уровне – 23 985 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 591пациент, • в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента;• на аппарате ИВЛ – 127 пациентов.

За сутки 20 казахстанцев скончались от коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3306 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 13 апреля 2021 года зарегистрировано 85 новых случаев заболевания, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровело 84 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 51 624, случаев с летальным исходом - 741, всего выздоровели – 50 388 человек.

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