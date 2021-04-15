Скончалась заслуженный деятель РК Нурикамал Сейтжанова

В разные годы работала учителем, председателем комитета по делам молодежи Тургайского облисполкома и т.д.

Заслуженный деятель Казахстана Нурикамал Сейтжанова скончалась на 72-ом году жизни, сообщает zakon.kz.

По данным 716.kz, ее называли "Человеком-легендой".

Сейтжанова начала свою трудовую деятельность с рабочей совхоза и прошла все ступени успешного карьерного роста государственного служащего. В разные годы работала учителем, председателем комитета по делам молодежи Тургайского облисполкома, руководителем тургайского областного управления культуры, исполнительного секретариата Малой Ассамблеи народа Казахстана, акмолинского областного управления информации и общественного согласия, управления культуры Акмолинской области, - отмечается в публикации.

В последние годы она трудилась в Институте истории государства.

С 2003 года является заслуженным деятелем Казахстана.

Нурикамал Сейтжанова была воспета в песне "Нурикамал", которая стала популярной для многих поколений народа.

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