Названа частая ошибка при головной боли

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Люди ошибочно не считают антидепрессанты обезболивающими при головной боли напряжения.
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал частую ошибку при головной боли, сообщает zakon.kz.
По информации РИА Новости, люди ошибочно не считают антидепрессанты обезболивающими при головной боли напряжения. Речь идет о самом распространенном виде головной боли, которая встречается в восьми случаях из десяти. Это разновидность остеохондроза, когда болят ткани, окружающие голову: мышцы, сухожилия, фасции, уточнил врач.
При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения, в частности амитриптилин для того, чтобы переключить болевые рецепторы, чтобы снять вас с этих обезболивающих - сказал он.
Антидепрессанты эффективны для лечения головной боли напряжения, однако многие не принимают их, аргументируя это отсутствием депрессии.
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