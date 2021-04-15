50 социальных проектов претендуют на грант Фонда Нурсултана Назарбаева

География конкурса представлена всеми регионами Казахстана.

В южной столице начала свою работу ежегодная ярмарка социальных идей и проектов, где 50 представителей некоммерческих организаций (НКО) Казахстана в онлайн-формате презентуют свои инновационные решения и общественно-значимые проекты на суд жюри. Организатором масштабного конкурса является Фонд Нурсултана Назарбаева, передает zakon.kz.

В течение двух дней 50 финалистов республиканского конкурса социальных идей и проектов, прошедшего с 10 января по 10 марта 2021 года, представят свои проекты перед компетентным жюри, в состав которого вошли представители ведущих НПО, учреждений образования и здравоохранения, СМИ.

Обращаясь к участникам ярмарки социальных идей и проектов, директор Представительства Фонда Нурсултана Назарбаева в г. Алматы Сергей Тохтаров отметил, что "каждый участник конкурса решает конкретные социальные задачи, а это десятки, а иногда сотни и тысячи людей, получающих необходимую социальную помощь".

Благодаря социальной политике, заложенной Елбасы, в стране успешно функционирует институт гражданского общества. Ярмарка социальных идей и проектов, реализуемая Фондом Нурсултана Назарбаева на протяжении многих лет, свидетельствует о том, что инициативы Первого Президента Казахстана, направленные на рост благополучия казахстанцев и модернизацию общественного сознания, на системной основе претворяются в жизнь и находят самый большой отклик от некоммерческого сектора нашей страны. Ярмарка социальных идей, как инструмент развития общества, демонстрирует высокую сопричастность казахстанцев к проводимым в республике преобразованиям, которые совершаются вопреки современным угрозам и кризисам и являются стратегическим ответом на новые вызовы времени, — сказал спикер.

География конкурса представлена всеми регионами Казахстана, включая отдаленные населенные пункты и моногорода. Всего же на конкурс было прислано рекордное количество проектов – 221 по трем номинациям: "Содействие в социальной адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможностями в обществе" (112 проектов), "Социально-правовая защита населения. Защита гражданских прав и инициатив" (43 проекта) и "Охрана здоровья человека и окружающей среды" (66 проектов).

При определении ТОП-50 проектов для третьего этапа конкурса, которым и является ярмарка социальных идей и проектов, экспертная комиссия руководствовалась такими критериями, как актуальность, социальный эффект, устойчивость, инновационность и информационная открытость НКО.

Грант Фонда Нурсултана Назарбаева стал трамплином к устойчивому развитию многих социальных инициатив. Фонд поддерживает не только масштабные проекты, но и идеи, которые изменяют качество жизни или дают новый импульс и надежду для наиболее уязвимой среды. Это те проекты, которые утверждают свою значимость и необходимость для дальнейшей реализации. Именно на таких скромных, на первый взгляд, но значимых локальных инициативах и зиждется важность ярмарки, — подчеркнула член конкурсной комиссии, директор НИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

Она также отметила, что ярмарка социальных идей и проектов "для представителей НКО является уникальной возможностью не только вдохнуть жизнь в свои проекты, но также обменяться опытом со своими коллегами, поделиться достижениями, перенять новые методики работы. Такие встречи, по мнению участников, необходимы и востребованы. Они позволяют общественности увидеть всю ту работу, которая ведётся в регионах по решению социальных проблем".

Среди инициатив, претендующих на грант Фонда Нурсултана Назарбаева, — спортивно-реабилитационный центр для детей и подростков в Атырау, детский реабилитационный кабинет в Акмолинской области, школа–студия пластилиновой анимации в Усть-Каменогорске, социальная пекарня в Таразе, обучение предпринимательской деятельности людей с ограниченными возможностями в Кентау, инклюзивная медиашкола для людей с инвалидностью в Алматы, организация материально-технической базы по выращиванию зелени и овощей для школьной столовой в Аральске, центр эко-земледелия и садоводства в Костанайской области, реабилитация пожилых людей после пандемии путем природных ресурсов в Алматы, малокомплектный центр социальной поддержки детей с особыми нуждами в Атырауской области и др.

В этом году ярмарка социальных идей и проектов проходит в преддверии первого Форума социальных проектов "Государство, бизнес и НКО: 30 лет единства и партнерства в интересах устойчивого развития", который состоится 22 и 23 апреля в г. Нур-Султане. Там же и объявят победителей нынешней Ярмарки — они получат гранты Фонда Нурсултана Назарбаева на реализацию авторских инициатив, направленных на рост благосостояния казахстанцев.

Мероприятие также приурочено к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

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