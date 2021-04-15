Участницы голой фотосессии в Дубае записали видео о "блатной жизни" в СИЗО

Теперь девушки будут читать законы стран, в которых находятся.

Две участницы экстравагантной фотосессии в Дубае рассказали о буднях в тюрьме, сообщает zakon.kz.

После обнаженных фотографий на балконе небоскреба в курортном районе Dubai Marina любительниц "высокой моды" задержали и они провели за решеткой восемь дней.

По словам девушек, они вдвоем оказались в тюрьме лишь из-за того, что дали признательные показания полиции.

Нас отправили на второй этаж в black room. Это камера для особо опасных заключенных. Первую ночь мы не понимали, что происходит, нас до утра не кормили. Проснулись мы на завтрак. Он у них в четыре утра. На него нам принесли маленький треугольник плавленого сырка, лаваш, маленький самолетный джем и чай, — отметили девушки.

Как отмечает ren.tv, в тюрьме их каждые полчаса будили для переклички и не давали поспать.

Стоит отметить, что все это время девушки не выходили на связь со своими близкими.

Удалось позвонить только одной из них, она связалась с родственниками в Киеве. У остальных участниц отобрали телефоны, а вернули их только после того, как нарушительницы вернулись в Украину.

Незатейливые фотомодели заверили, что теперь будут читать законы стран, в которые они летают.

Они заметили, что вряд ли посетят ОАЭ снова.

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Фотосессия состоялась в начале апреля. Их участниц задержали. В российском посольстве сообщили, что среди моделей не было россиянок. По информации СМИ, среди задержанных оказались 12 украинок.

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