500 млн тенге обналичила преступная группа в Павлодарской области 

Преступная группа более 4-х лет занималась незаконной выпиской фиктивных бухгалтерских документов о "взаиморасчетах".

В Павлодарской области ОПГ нанесла ущерб государству в более 500 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Преступная группа более 4-х лет занималась незаконной выпиской фиктивных бухгалтерских документов о "взаиморасчетах".

По данным Департамента экономических расследовании по Павлодарской области Агентства РК по финансовому мониторингу ОПГ оказывала содействие в уклонении от уплаты налогов предприятиям-контрагентам.

В результате государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн тенге, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Приговором суда подозреваемые признаны виновными в совершении действий по выписке фиктивных счетов-фактур с лишением свободы сроком на 4 года и права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 5 лет.

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