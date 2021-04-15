Как преобразится Алматы 

Презентован план по благоустройству и озеленению города.

В Алматы состоялась онлайн-презентация "Развитие Алматы 2021 года: проекты благоустройства и озеленения", сообщает zakon.kz.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назвал главным вектором развития города создание комфортной среды для жизни наших горожан. Планы развития определены Стратегией "Алматы-2050".

Приняты меры для возвращения статуса зеленого города. В 2020 году высажено рекордное количество зеленых насаждений – 282 тыс. саженцев. В основном посадки проводились в Алатауском, Турксибском, Медеуском районах. Обеспеченность зелеными насаждениями на 1 человека составляет 7,7 кв. м, год назад данный показатель составлял 4,6 кв. м. Начата посадка 350 тыс. деревьев в этом году. Внимание уделено уходу за деревьями – лечению зеленого фонда и поддержанию биоразнообразия. Для полива зеленых насаждений построены новые скважины, инвентаризована арычная сеть.

Б. Сагинтаев отметил, что во исполнение поручений Президента была принята программа "Город без окраин", главным образом нацеленная на решение актуальных вопросов в отдаленных районах Алматы. Принят план по модернизации и созданию новых зеленых зон в виде парков, скверов и обустроенных пешеходных улиц. Несмотря на карантин, в прошлом году провели ремонт в 22 парках и скверах. Все это 284 га благоустроенной городской территории. В этом году начнется строительство новых 9 парковых зон.

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Учитывая, что существует проблема в отсутствии земель, проводится работа по возврату 8 земельных участков для создания новых рекреаций. Также вернули 2 участка в квадрате улиц Курмангазы, Абылай хана, Шевченко, Панфилова для организации парковых зон. Вместе с тем для озеленения города и сохранения природного ландшафта переданы 120 га (31%), это позволит создавать комфортную среду для горожан.

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В планах создать пешеходные пространства вдоль 17 улиц. В этом году планируется также благоустроить территорию вдоль рек Есентай, Жарыбулак, Улкен и Киши Алматы. Уже начато проектирование рек Боралдай, Тастыбулак, Карагайлы, продолжим Улкен и Киши Алматы. Основной принцип – благоустройство через сохранение природного ландшафта.

Важным приоритетом в работе администрации города является устойчивая градостроительная политика. Впервые в стране в рамках "Слышащего государства" проведены общественные обсуждения корректировки Генерального плана города. Часть рекомендаций, озвученных в ходе экспертных и общественных обсуждений, уже учтены в разработке правил застройки города.

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Правила позволят урегулировать вопросы: ограничения уплотняющей застройки в историческом центре, в т.ч. и на дворовых территориях; урегулирования высотности и изменения фасадов зданий; запрет сноса объектов, исторически значимых для города.

Принимаются меры по сохранению исторического облика центра. Отремонтирован фасад 156 домов. План на 2021 год - 70 фасадов.

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