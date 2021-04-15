Через КПП "Алашанькоу" прошло 1500 грузовых поездов по маршруту Китай-Европа

Услуги международных ж/д грузоперевозок через КПП Алашанькоу были запущены в 2011 году.

С начала 2021 года через крупный сухопутный КПП "Алашанькоу" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе прошло 1500 грузовых поездов по маршруту Китай-Европа.

Груженный автозапчастями, инженерным оборудованием, мебелью и другими товарами поезд из немецкого города Засниц стал 1500-м по счету грузовым поездом в рамках вышеуказанных маршрутов, пересекшим пункт пропуска на прошлой неделе, - сообщил Ли Хунфэн, сотрудник таможенной службы КПП "Алашанькоу".

Во время пандемии COVID-19 грузовые поезда сыграли решающую роль в стабилизации международных промышленных цепочек и цепочек поставок ввиду ограничений в сфере транспортировки воздушным и морским транспортом.

В таможне заявили, что для повышения эффективности таможенного оформления были внедрены такие меры, как безбумажные операции.

Услуги международных ж/д грузоперевозок по маршрутам Китай-Европа через КПП "Алашанькоу" были запущены в 2011 году. В настоящее время через этот КПП проходит 22 маршрута, охватывающих 13 стран, таких как Германия, Бельгия, Польша и Россия.

Импортируемые товары включают в себя автомобили и запчасти, древесину и хлопчатобумажную пряжу, в то время как бытовая техника и предметы повседневного обихода входят в число экспортируемых товаров.

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