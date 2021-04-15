Специалисты продолжают уезжать из Казахстана

Страну покинуло в 3,5 раза больше специалистов, чем прибыло.

Из Казахстана уезжают в основном "технари", экономисты и педагоги, сообщает zakon.kz.

По данным Ranking.kz, за 2020 год Казахстан покинули 29,1 тыс. человек.

В то же время количество прибывших всего составило 11,4 тыс. человек — на 6,6% меньше, чем годом ранее, - отметили эксперты.

Как отметили эксперты, количество специалистов, покинувших страну, составило 15,6 тыс. человек. А прибывших - 4,4 тысячи.

Отток специалистов даже в карантинном 2020 году в 3,5 раза превысил количество прибывшего населения со специальностями, - говорится в исследовании.

Большинство специалистов работали по технической специальности (4,5 тыс. человек), следом идут экономисты (2,3 тыс. человек) и педагоги (1,5 тыс. человек).

При этом прибыло в страну за январь–декабрь 2020 года в 5,4 раза меньше "технарей" (834 человека) и экономистов (431 человек) и в 4 раза меньше педагогов (366 человек). Значительная разница между выбывшими и прибывшими наблюдалась также по таким специальностям, как юрист (в 4,7 раза) и архитектор-строитель (в 4,4 раза).

Авторы работы отмечают, что наибольший отток специалистов отмечался в Карагандинской области: 2,3 тыс. человек.

Активно покидают регионы и специалисты Восточно-Казахстанской (2 тыс. человек) и Костанайской (2 тыс. человек) областей.

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