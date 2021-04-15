В "красных зонах" ограничат допуск встречающих в аэропорты и вокзалы

Это касается всех регионов Казахстана, находящихся в "красной зоне" по распространению коронавируса.

Главный государственный санитарный врач на транспорте 14 апреля внес изменения и дополнения в прежние постановления, передает zakon.kz.

В частности, исключен пункт о недопуске к посадке на борт воздушного судна, прибывающего в Казахстан лиц, не являющихся гражданами Республики Казахстан (за исключением детей в возрасте до 5 лет) при отсутствии справки о прохождении ПЦР.

Вместе с тем внесено дополнение о том, что руководители международных аэропортов должны обеспечить в регионах, расположенных в зоне высокого риска (красная зона) ограничение допуска в здания аэропортов провожающих и встречающих.

Кроме того, вносится ограничение регионах, расположенных в зоне высокого риска (красная зона) допуска в здания железнодорожных вокзалов провожающих и встречающих.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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