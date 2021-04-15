Девушка с матраса с озера Каинды сделала заявление

Она подает в суд на Сакена Дилдахмета.

История с девушкой на матрасе с озера Каинды получила продолжение, сообщает zakon.kz.

Резонансное видео разделило казахстанцев на два лагеря: одни поддерживают действия Карины, другие же напротив, считают, что подобные видео наносят ущерб природе Казахстана.

Первым, кто дал оценку нашумевшему видео был натуралист Сакен Дилдахмет.

Когда же вы поймете - министры экологии, культуры и премьер, что особо охраняемые природные территории не для массового туризма? Если она утонула, что было бы? Там ее никто не спасет. А вода слишком холодная. К сожалению, наши соотечественники ради какого-то фото и видео, идут на такое. Автор видео написала, что сняли ради развития туризма. С какой головой вы думали об этом? Сегодня матрас, а завтра будет катер и другие. Так мы можем потерять главную фишку озера - затонувший лес, - написал он на своей странице в Facebook.

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