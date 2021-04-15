Как будут развивать туризм в Чарынском нацпарке

государственные национальные природные парки "Чарын" и "Алтын-Эмель" продолжают оставаться в собственности государства.

Республиканское общественное объединение "QazaqGeography" сообщило о том, какие работы намерено проводить в государственных национальных природных парках "Чарын" и "Алтын-Эмель" для развития туризма, передает zakon.kz.

Недавно объединение QazaqGeography выиграло тендер на предоставление участков нацпарков "Чарын" и "Алтын-Эмель" в долгосрочное пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности, проводимого Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По словам председателя правления РОО "QazaqGeography" Ормана Нурбаева, несмотря на ежегодно растущее количество туристов, выбирающих для посещения национальные парки Казахстана, существует проблема развития парковой инфраструктуры и необходимость привлечения инвестиций.

Долгосрочная окупаемость вкладываемых финансовых средств и отсутствие механизмов поддержки инвестиций в развитие экологического туризма объясняют низкий интерес со стороны коммерческих инвесторов. Учитывая накопленный восьмилетний опыт QazaqGeography в области развития экологического туризма и проведения научно-исследовательских работ по сохранению биоразнообразия, руководство Объединения, после согласования с партнёрами, приняло решение принять участие в проводимом конкурсе по долгосрочному управлению отдельными земельными участками в национальных парках. Командой QazaqGeography будут приложены все усилия по развитию данных парков и сохранению для будущих поколений богатства и разнообразия особо охраняемых природных территорий! Орман Нурбаев.

По информации организации, в настоящее время на территории нацпарков запланированы и начались работы по проведению процедуры Оценки Воздействия на Окружающую Среду (ОВОС), которая пройдет в 3 этапа: предварительный ОВОС; ОВОС; разработка раздела "Охраны окружающей среды".

Для проведения указанных работ привлечены эксперты различных научных институтов (ботаники, зоологи, почвоведы, геологи, географы, гидрологи и др.), включая коллективы Института географии и водной безопасности РК – разделы по рельефу, геологии, возможным опасным природным явлениям и др., а также Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия – разделы по флоре и фауне, биоразнообразию, воздействий антропрогенных факторов и др. Эксперты приступили к обязательным полевым выездам и исследованиям, - рассказали в объединении.

Также сообщается, что будет проведен анализ изменений окружающей и социально-экономической среды в процессе реализации вариантов намечаемой деятельности.

По полученным результатам ПредОВОС, также как и по результатам ОВОС, будут проведены Общественные слушания с привлечением широкого круга общественности. Данный порядок для двух ГНПП согласован с Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, - отметили в организации.

Вместе с тем там пояснили, что государственные национальные природные парки "Чарын" и "Алтын-Эмель" не передаются в управление РОО "QazaqGeography", а продолжают оставаться в собственности государства.

QazaqGeography получило право долгосрочного пользования лишь отдельными земельными участками национального парка для возведения объектов туристского и рекреационного назначения. Площадь предоставляемых участков в ГНПП "Чарын" составляет 4,9 гектаров, тогда как общая площадь ГНПП "Чарын" составляет 127 050 га, а основные участки возводимых объектов находятся перед въездом на территорию ГНПП. Аналогично, площадь предоставляемых участков в ГНПП "Алтын-Эмель" составляет 12,1 гектаров, общая площадь ГНПП "Алтын-Эмель" составляет порядка 307 тыс. га, - говорится в сообщении.

Как отмечается, разрешение на строительство планируемых объектов будет выдано только после прохождения всех установленных законодательством процедур, включая общественные слушания и заключения экспертов о влиянии на внешнюю среду, о чем будет обязательно извещаться в средствах массовой информации.

В ходе установленных процедур также будут представлены: концепция, сведения о сроках возведения и планируемой окупаемости объектов, об их влиянии на окружающую среду, количестве создаваемых рабочих мест среди местного населения, налогах, а также другая сопутствующая информация.

Особо подчеркиваем, что предоставление права долгосрочного пользования не влечет за собой увеличения стоимости оплаты за вход или проезд на территорию ГНПП. Посещение и пользование планируемыми объектами туристского и рекреационного назначения не будет обязательным для посетителей парка, а будет исключительно по их желанию, - сказали в объединении.

Также сообщается, что в привлекаемых инвестициях на возведение объектов туристского и рекреационного назначения средства республиканского и местных бюджетов использоваться не будут, все денежные средства будут исключительно частными инвестициями.

Планируется, что извлекаемая прибыль от пользования данными объектами, будет направляться в последующем РОО "QazaqGeography" на проведение научно-исследовательских изысканий в области сохранения биоразнообразия и развития экологического туризма Казахстана. РОО "QazaqGeography" было учреждено 16 октябре 2013 г. Его целью является изучение и популяризация географии и смежных наук; содействие науке, образованию и сохранению окружающей среды; участие в природоохранной деятельности; популяризация природного, исторического и культурного наследия Казахстана; привлечение внимания к уникальным историко-культурным и географическим объектам нашей страны для развития туризма в Казахстане. В настоящее время открыто 11 региональных представительств.

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