Политической активности и полному использованию этого закона помешала пандемия.

Казахстанский политолог, бывший директор Казахстанского института стратегических исследований Ермухамет Ертысбаев поделился мнением о законе о мирных собраниях, передает zakon.kz.

Он согласился со словами политолога Андрея Чеботарева о том, что закон стал самым серьезным достижением.

Андрей Чеботарев - известный казахстанский политолог. Я его очень уважаю, давно знаю. Когда директором КИСИ работал я усиленно приглашал на работу в Институт, но он не согласился. Он тогда открыто сказал, что хочет быть независимым политологом. Очень много он книг издал, монографий. Он сказал о том что новый закон о мирных собраниях это самое серьезное достижение. Я полностью согласен с его оценкой. Потому что Глава государства с лета 2019 года, сразу после победы на президентских выборах, когда он создал Нацсовет по общественному доверию и выступил со своими программными политическими установками. Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости принятия нового закона о мирных собраниях. Я вижу что этот закон уже работает, - сказал он.

По его мнению, политической активности и полному использованию этого закона помешала пандемия.

Демократическая партия, она правда не зарегистрирована, уже три митинга провела, там и пикеты и другие заявки. Другое дело что в период пандемии эта политическая активность сильно поубавилась. Если бы ее не было я думаю гораздо больше воспользовались бы законом о мирных собраниях. Я хочу подчеркнуть, что Глава государства, несмотря на наличие достаточно широкого протестного электората в стране, достаточно сложных президентских выборов, период пандемии, он оказался верным своему слову и тому политическому курсу, который избрал. Закон о мирных собраниях, если брать за последние два года с марта 2019 года это действительно самое серьезное достижение, и мы привели этот закон в соответствии с Конституцией, - сказал Ертысбаев.

Он напомнил, что Конституция - это основной закон. В нем четко указано, что граждане Казахстана имеют право на мирные собрания и митинги.

Вот эта норма Конституции, которая раньше оппозиция очень часто критиковала и говорила что поскольку разрешительный характер все это, и власть не разрешает, оно не работает, для этого были серьезные основания. В течение 8-10 лет не было ни одного митинга в Казахстане, ни разу власть не разрешала на основе нормативно-правового акта. Вот теперь этот закон о мирных собраниях работает, - заключил политолог.

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