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На видео попал большой метеор над США

Фото: ferra.ru 15 апреля 2021, 12:05

Это мог быть осколок астероида.

В штате Флорида жители заметили в небе большой метеор, сообщает zakon.kz.

Репортер CBS News Джей О'Брайен показал видео со вспышкой в небе. Это мог быть кусок астероида, вошедший в атмосферу Земли.

По информации Ferra.ru, такая вспышка могла появиться от вхождения в атмосферу Земли куска астероида 2021 GW4. Он прошел мимо планеты ночью 13 апреля.

Астероид в длину составлял около 4 метров, и не представлял опасности для планеты, - рассказали ученные.

Недавно ученые исключили из списка потенциально опасных астероидов знаменитый Апофис. Он не должен столкнуться с Землей в 2068 году и в следующие 100 лет.

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