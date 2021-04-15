Как будет выглядеть Алматы через два года

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Накануне аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал алматинцам, какие внешние изменения ждут мегаполис в ближайшие 2 года. zakon.kz показывает, как в скором времени будут выглядеть парки, улицы и целые районы города.

Аэропорт

В 2021 году акимат проведет благоустройство и озеленение рощи Маяк и парка Тексай Жарбулак.

Сейчас эта территория выглядит так.

Ее планируют превратить в доступную горожанам парковую зону.

Алатауский район

Микрорайон Зердели в Алалтауском районе сейчас выглядит пугающе.

Но в скором времени его преобразят: здесь появится новая точка притяжения для отдыха горожан.

Побережье реки Боралдай пока выглядит труднодоступным для людей

Но после реконструкции по набережной можно будет гулять.

Также в Алатауском районе продолжат высаживать сосны. По планам, здесь будет настоящий сосновый бор.

Жетысуский район

В этом районе также будут благоустроены парки и созданы рекреационные зоны.

БАК

Общественное пространство вдоль Большого Алматинского канала также получит вторую жизнь.

Вот так оно будет выглядеть после обновления.

Президентский парк

Одно из уже популярных мест отдыха алматинцев - Парк Первого Президента, будет серьезно реконструирован.

Его сделают гораздо более уютным.

Входная группа станет огромным амфитеатром.

Сайран

Зона отдыха вокруг озера Сайран станет намного красивее и удобнее

Есентай

Набережная вдоль реки Есентай высоко в южной части города также станет доступнее для алматинцев.

Огромный мост

Но одним из главных новшеств в облике Алматы станет огромный пешеходный мост, который свяжет трамплины и Ботанический сад.

Предлагается на территории у спортивного комплекса создание новой рекреационную зону - городской Арборетум. Арборетум предполагает совмещение направлений - парк для отдыха в центре города, туристическая дестинация с обзором пейзажей города и гор в 360° , которая станет точкой притяжения для профессиональных сообществ и гордостью жителей.

Главная особенность проекта - использование имеющегося рельефа холма с минимальным вмешательством. Используя существующие склоны, будет создана комфортная инфраструктура, проведено уникальное озеленение с использованием редких, краснокнижных растений. Природно-рекреационный комплекс войдет в систему специализированных парков Алматы, разнообразит и наполнит инфраструктуру для досуга жителей и гостей города.

Пешеходный мост соединяющий Арборетум и Ботанический сад станет новым символом города в формировании зеленого каркаса города. Мост станет продолжением сада. Пешеходный маршрут от ботанического сада к городскому Арборетуму будет предусматривать создание новых современных площадок отдыха со снижением шумового давления за счет конструктивного решения. Протяженность моста - 350 метров, а пешеходного маршрута – около 1 километра. Проектирование новых общественных пространств запланировано до конца этого года, реализация будет проводиться в следующем году.

В целом изменения общественного пространства коснутся всех районов города и приведут к улучшению доступности городской среды и появлению новых мест для полезного отдыха алматинцев.

Подготовил Альберт Ахметов

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