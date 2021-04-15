Курс доллара продолжает снижаться

Доллар подешевел еще на 1,31 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 429,69 тенге, снизившись еще на 1,31 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426-431 тенге, евро – 512-517 тенге, рос. рубль - 5,55-5,75 тенге.

Между тем цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 15 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,02%, составив $63,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,05% — до $66,61 за баррель.

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