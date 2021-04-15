В Казахстане расширили перечень организаций для повышения квалификации педагогов

В него вошли еще две организации образования.

Приказом министра образования и науки РК от 7 апреля 2021 года внесены изменения в Правила организации и проведения курсов повышения квалификации педагогов, а также посткурсового сопровождения деятельности педагога, передает zakon.kz.

Cписок организаций, на базе которых педагоги могут повышать свою квалификацию, пополнили еще 2 организации образования:

Национальный институт гармоничного развития человека,

Национальный научно-практический центр физической культуры.

В целом в этот перечень входят: Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", Национальный научно-практический образовательный, оздоровительный центр "Бөбек", Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики, НПП "Атамекен", вузы, юридические лица независимо от форм собственности, осуществляющие согласно уставу деятельность по проведению курсов, а также областные, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента методические кабинеты.

При этом курсы за рубежом организовываются уполномоченным органом в области образования, АО "Центр международных программ", Автономной организацией образования "Назарбаев интеллектуальные школы" и управлениями образования областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент за счет соответствующих бюджетов или других источников, не запрещенных законодательством РК.

Курсы за рубежом также проводятся зарубежными организациями образования, международными научно-исследовательскими центрами, реализующими образовательные программы повышения квалификации педагогов на основании договора на оказание услуг по повышению квалификации, заключенного между организацией и зарубежной организацией и графика проведения курсов за рубежом.

По итогам курсов за рубежом посткурсовое сопровождение и мониторинг не требуется.

Приказ вводится в действие с 25 апреля 2021 года.

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