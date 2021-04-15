Более 10 млн тенге украла главбух Дома пожилых в Петропавловске

Ее осудили на 5 лет.

В Петропавловске главный бухгалтер Дома пожилых осуждена на 5 лет за мошенничество, сообщает zakon.kz.

В ходе досудебного расследования было установлено, что Сарсембаева на протяжении длительного периода времени с января 2017 года по октябрь 2020 года если точнее 3 года 8 месяцев из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, посредством программы "Казначейство-Клиент" незаконно начисляла себе заработную плату и премии сверх установленного лимита из образовавшейся экономии за счет вакантных должностей. В результате противоправных действий Сарсембаевой, излишне начисленные денежные средства перечислены на ее банковские карт-счета, что повлекло причинение ущербу государству в размере 10,3 млн. тенге - рассказал руководитель Департамента по противодействию коррупции по СКО Жаркына Галымова.

Как он отметил, что реализация преступных намерений главным бухгалтером стало возможным из за халатности ее руководителя Сембаева А.Б., который вопреки требованиям п. 2 ст. 10 Закона РК "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" передал подчиненной свой личный ЭЦП.

25 марта Асемгуль Сарсембаева судом признана виновной в инкриминируемом деянии, в связи с чем ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на указанный срок, с лишением права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью, на государственной службе, в органах местного самоуправления, субъектах квазигосударственного сектора на 5 лет - сказал глава ведомства.

Вместе с тем, согласно антикоррупционного законодательства за ненадлежащие исполнение служебных обязанностей и отсутствие ведомственного контроля руководитель Смирновского центра социального обслуживания Сембаев А.Б. привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Аналогичное взыскание получил и заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ акимата СКО.

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