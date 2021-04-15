США вводят новые санкции против России

Также из штатов будут высланы российские дипломаты.

США намерены ввести новые санкции против России, сообщает zakon.kz.

Такие действия планируются в ответ на якобы вмешательство в выборы и атаки "русских хакеров" на американский госсектор.

Как отмечает издание Gazeta.ru, под ограничения попадут российские чиновники и 12 сотрудников разведки.

Санкции также могут коснуться СМИ, которые Вашингтон считает подконтрольными российским спецслужбам, - говорится в сообщении.

По данным Bloomberg, новый пакет санкций не коснется газопровода "Северный поток - 2".

В середине марта президент США Джо Байден заявил, что "Россия должна ответить".

На что в апреле пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что президент России остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США.

Враждебность и непредсказуемость американской стороны обязывают нас быть готовыми к худшим сценариям развития отношений двух стран. У нас получается, что вопросов по американским отношениям больше, чем объем этих отношений, — заключил Дмитрий Песков.

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