До минус 5 градусов похолодает в Алматы 

Приложение zakon.kz
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На следующей неделе ожидаются заморозки.
Теплая алматинская погода сменится заморозками, сообщает zakon.kz.
На следующей неделе ожидается похолодание до минус 5.
19 - 20 апреля ожидается 20 градусов, облачно.
А вот уже 21 апреля погода начнет портиться. В этот день ожидается дождь и 3 градуса.
22 апреля похолодает до минус 4 градусов и ожидается снег, а 23 апреля уже до минус 5 градусов, - сообщают синоптики.
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