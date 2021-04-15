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До минус 5 градусов похолодает в Алматы 

Фото: pixabay.com 15 апреля 2021, 13:59

На следующей неделе ожидаются заморозки.

Теплая алматинская погода сменится заморозками, сообщает zakon.kz.

На следующей неделе ожидается похолодание до минус 5.

19 - 20 апреля ожидается 20 градусов, облачно.

А вот уже 21 апреля погода начнет портиться. В этот день ожидается дождь и 3 градуса.

22 апреля похолодает до минус 4 градусов и ожидается снег, а 23 апреля уже до минус 5 градусов, - сообщают синоптики.

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