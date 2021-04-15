Отель Rixos Актау оштрафовали за нарушение карантина

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Штраф составил более двух млн тенге.
Владельца отеля Rixos Water World Aktau оштрафовали за несоблюдение карантинных требований, сообщает zakon.kz.
По данным областного издания Lada, владелец за организацию концерта выплатит штраф в размере 2 млн 333 тысяч тенге.
Сотрудники полиции, мобильная группа, сформированная из представителей акимата, составили протокол за нарушение требований карантина на владельца комплекса и получили объяснительные, так как в курортной зоне, расположенной на берегу моря в 20 километрах от города, был организован концерт с большим скоплением людей, - говорится в сообщении.
В начале апреля вопреки коронавирусу и закону в отеле состоялся концерт казахстанской группы "Ирина Кайратовна". Видео выступлений коллектива появились в социальных сетях.
Отель не первый раз становится объектом проверки мониторинговой группы. Еще в августе 2020 года санврачи три раза не могли попасть на территорию отеля.
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