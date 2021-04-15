Глава МЧС ответил на критику депутата по паводкам

Ни одного тенге пока не потратили из резерва.

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин считает, что проводимая работа в рамках Дорожной карты по предупреждению и устранению паводковых угроз дает свои положительные результаты, передает корреспондент zakon.kz.

Работа, которая проводится в рамках реализации Дорожной карты, уже показывает, что на территории Карагандинской области, где очень много проведено дополнительных работ по обвалованию населенных пунктов, спрямлению русел рек, углублению, в принципе, практически без всяких напряжений, дополнительных привлечений сил и средств, провели паводковый период в этом году. Можно сказать, на территории Карагандинской области он практически закончился, - сказал он на брифинге в СЦК, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, по его словам, не исключено, что в ряде регионов помимо предусмотренных денег могут понадобиться и дополнительные средства.

Есть ряд регионов, где требуется дополнительное выделение финансовых средств. Они в том числе предусмотрены в Дорожной карте, которые в случае их финансирования позволят сказать, что эти мероприятия, заблаговременно проведенные, позволяют беспрепятственно проводить противопаводковое мероприятия. Но они, конечно, требуют больших финансовых средств, для многих, может быть, эти вопросы актуальны, потому что депутаты задавали вчера вопрос, что по Дорожной карте предусматриваются очень большие суммы, которые пугают. Скажу, что финансирование - это не МЧС, это местных исполнительных органов, как за счет средств республиканского, так и местного бюджета, - уточнил глава ведомства.

Здесь, добавил Ильин, все зависит от того, будет ли достаточно средств для финансирования этих мероприятий в самих бюджетах. Сейчас по стране проводятся противоэпидемиологические мероприятия, в том числе иммунизация, которая "отвлекает значительные финансовые ресурсы на проведение противопаводковых мероприятий".

Вместе с тем министр указал, что из резерва на паводки в этом году денег не брали.

Касательно резервов: в каждом регионе, в каждом областном, республиканском бюджете, в зависимости от возможности каждого региона закладывается финансирование на так называемые чрезвычайные резервы. Это не говорит о том, что все резервы каждый год тратятся только на вопросы предупреждения ликвидации ЧС. Пока мы не из местного, ни из республиканского бюджета не потратили на вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, - заверил Ильин.

Ранее депутат Мажилиса депутат Жамбыл Ахметбеков обратился с депутатским запросом к правительству, в котором он поднял вопрос неэффективного исполнения госорганами противопаводковых мероприятий. По его данным, на Дорожную карту "Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы" было выделено 42 млрд тенге, на Дорожную карту 2020-2023 г.г. - 160 млрд тенге. Мажилисмен высказал недовольство, назвав принимаемые профилактические меры "малоэффективными", так как все равно приходится в авральном порядке откачивать воду и компенсировать пострадавшим материальный ущерб.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!