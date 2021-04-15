Экс-игрока "Ордабасы" наказали за расизм. Он пропустит ЕВРО-2020

Его оппонент в инциденте также наказан.

Инспектор по этике и дисциплине УЕФА огласил свое решение по итогам расследования инцидентов, произошедших во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2020/21 между ФК "Рейнджерс" (Шотландия) и СК "Славия Прага" (Чехия) 18 марта, передает zakon.kz.

В ходе матча в Шотландии что-то не поделили между собой темнокожий игрок "Рейнджерс" Глен Камара и Ондржей Кудела из "Спарты". Перепалка продолжилась после матча, в ней приняли участие и сами клубы.

"Рейнджерс" заявил, что Кудела оскорбил Камара по расовому признаку, а "Славия" утверждает, что Куделу побили в потрибунном помещении.

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА после расследования инцидента решил отстранить игрока "Славии" Ондржея Кудела, на следующие десять (10) матчей УЕФА среди клубов и сборных, за расистское поведение, включая условную дисквалификацию на один матч - игру 1/4 финала Лиги Европы против лондонского "Арсенала" (1:1) 8 апреля. Также отстранение получил игрок "Рейнджерс" Глен Камара на три (3) матча клубных соревнований УЕФА за нападение на другого игрока.

Добавим, что Кудела в сезоне-2014 выступал в Чемпионате Казахстана за шымкентский "Ордабасы" на правах аренды, отыграв в 14 матчах.

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