Погода без осадков ожидается в Казахстане 

Приложение zakon.kz
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Лишь на юге и западе страны - дождь с грозой.
Синоптики предоставили прогноз погоды на 16 апреля, сообщает zakon.kz.
Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге и западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой. Местами ожидаются туман, усиление ветра, - сообщили в РГП "Казгидромет".
В Жамбылской, Туркестанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, днем - усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области в районе Алакольских озер усилится ветер 15-20 м/с.
В Костанайской, ночью и утром в Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман.
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