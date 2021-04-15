Сыграет ли ставка на сельское хозяйство Павлодарской области

Всего под урожай 2021 года засыпано 103% семян от плановой потребности.

В Павлодарской области продолжают целенаправленно развивать сельское хозяйство, наращивая посевные площади и количество орошаемых земель. Эти мероприятия подкрепляют акценты, которые ранее расставил глава региона.

О развитии сельского хозяйства отчитался заместитель акима Павлодарской области Асаин Байханов на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций. Показатели в этой сфере продолжают расти. Так, по его словам, посевная площадь увеличена до 1490 тысяч гектаров, что на 59 тысяч гектаров больше, чем в 2020 году. При этом 60% посевов составляют зерновые культуры; 24% - кормовые, 12% - масличные; картофель, овощи, бахчевые - 4%.

Увеличена и площадь фактически орошаемых земель - до 56 тысяч гектаров, общую же площадь в этом году планируют довести с 121 тысячи гектаров до 136 тысяч гектаров. Отметим, что в прошлом году половина всех вновь введенных по стране орошаемых земель пришлась именно на Павлодарскую область.

Всего под урожай 2021 года засыпано 103% семян от плановой потребности. По словам замакима, готовность техники для проведения весенне-полевых работ на сегодня составляет 99%. А это ни много ни мало 207 посевных комплексов, около 6 тысяч тракторов и более 10 тысяч единиц прочей техники. Для их бесперебойной работы выделена 21 тысяча тонн удешевленного ГСМ.

Что касается финансирования, кредитование ВПР региона через АО "Аграрная кредитная корпорация" по плану составляет 3,4 млрд тенге, 71% из которых уже выделен заявителям. Объем финансирования заявок через "Продкорпорацию" составляет 698 млн тенге.

Напомним, развитие сельского хозяйства вошло в число приоритетных направлений, обозначенных акимом Павлодарской области Абылкаиром Скаковым в ноябре 2020 года.

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