Горят базы отдыха: подробности крупного пожара в районе Балхаша

Из-за плохого состояния грунтовой дороги проезд пожарных к месту ЧС весьма усложнился.

Детали о пожаре в Балхашском районе Алматинской области рассказали в МЧС, передает zakon.kz.

15 апреля в 09.45 часов в Жиделинском сельском округе Балхашского района Алматинской области, в 25 километрах от с. Жидели на землях госземзапаса загорелись сухая трава и камыш.

Площадь устанавливается. Огонь распространился на территории крестьянских хозяйств и земли частных баз отдыха. На место пожара незамедлительно выехали 18 сотрудников и 5 единиц техники пожарных частей Капчагая и с. Баканас Балхашского района, - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Из-за плохого состояния грунтовой дороги проезд пожарных к месту ЧС весьма усложнился.

Помимо этого пожара, с 13 апреля идет тушение очагов возгорания на территориях Жельторангинского и Аккольского сельских округов Балхашского района.

Всего три очага возгорания. Первый очаг на площади 20 га был ликвидирован в 10.30 часов. Тушение очагов второго и третьего загорания продолжаются. В связи с участившимися случаями возгорания сухостоя с 12 апреля в Балхашском районе создан оперативный штаб, где работают силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям. Казавиалесоохраной проводится аэровизуальное обследование участков на самолете, - отметил представитель МЧС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!