Предупреждение или штраф грозит авторам ролика с девушкой на матрасе 

В соцсетях появилось видео, на котором девушка лежит на постели посреди озера.

Организаторов видеосъемок на территории озера Каинды могут наказать штрафом, сообщает zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео, на котором девушка лежит на надувной постели посреди Каинды. Комментаторы разделились на два лагеря. Многие были возмущены данным поступком.

Сотрудниками природоохранной полиции в отношении организаторов съемок составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 380 КРКобАП "Нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий".

Согласно данной статье, организаторы съемок могут получить предупреждение либо штраф в размере двух МРП (5 834 тенге).

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