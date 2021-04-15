На итальянском телевидении неудачно пошутили над азиатами

Канал принадлежит бывшему премьер-министру Италии.

В понедельник вечером в итальянском сатирическом телешоу Striscia la Notizia ("Лента новостей") ведущие Джерри Скотти и Мишель Хунцикер позволили себе шутки с расистским оттенком в адрес азиатов, передает zakon.kz.

Телеведущие Джерри Скотти, бывший депутат итальянского парламента, и Мишель Хунцикер, швейцарско-итальянская актриса и модель, происхождения, жена основателя бренда Trussardi, начали с насмешек над произношением китайцами буквы R, назвав известную итальянскую телесеть "LAI" вместо "RAI". Затем ведущие принялись приподнимать уголки глаз в манере обычных расистских жестов, призванных карикатурировать азиатские черты лица. В какой-то момент, прищурив глаза, Ханзикер заговорил тарабарщиной.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀По данным компании Auditel, занимающейся сбором данных итальянского телевидения, трансляция эпизода получила 4 662 000 просмотров. Шоу транслируется на Canale 5, принадлежащем бывшему премьер-министру Сильвио Берлускони.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Этот эпизод серьезно диссонирует с общественной деятельностью Скотти и Хунцикер. Джерри и Мишель — известные защитники ЛГБТ-движения и феминизма. В 20 лет Хунцикер была членом культа, где на нее оказывали сильнейшее психологическое давление. Ей запрещали заниматься сексом и есть мясо, убеждали, что ее теперь уже бывший муж Эрос Рамазотти — воплощение зла (как и, почему-то, итальянская пицца), а также заставляли поверить в то, что она сестра Иисуса и вновь рожденная нацистская невеста. Расставшись с культом из-за подорванного здоровья, девушка стала активнее выступать за права женщин и против абьюза. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀В Италии проживает самое большое количество китайцев во всей Европе: примерно 310 000 китайских граждан составляют третье по величине сообщество иностранных граждан в стране.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀На фоне первой волны коронавируса в стране в прошлом году местные предприятия начали запрещать китайцам посещать свои заведения. Четыре губернатора северных итальянских регионов также потребовали, чтобы дети, возвращающиеся из Китая, не посещали школу в течение 2 недель, как сообщает BBC. Это вызвало осуждение премьер-министра Джузеппе Конте, который заявил, что у них нет на это полномочий.

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